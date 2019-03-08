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Экс-участница "Дом-2" Дана Николенко родила сына

Экс-участница "Дома-2" Дана Николенко сегодня поделилась с поклонниками приятной новостью. В своем микроблоге в Instagram звезда рассказала, что впервые стала мамой, родив сына Диме Кварацхелия.
Экс-участница "Дом-2" Дана Николенко родила сына

Дана Николенко рассказала, что сегодня они с Дмитрием Кварацхелия впервые стали родителями. В одном из роддомов на свет появился их сын, мальчик оказался настоящим богатырем. В конце февраля экс-проектантка писала в социальной сети, что мечтает стать мамой до 8 марта, так как у нее все уже распланировано. В этот праздник звезда хотела быть дома с семьей, однако судьба распорядилась по-другому.

Отец ребенка Дмитрия Кварацхелия присутствовал при родах и помогал Дине Николенко. Он первым увидел своего новорожденного сына, расплакавшись от счастья. Поклонники поздравили новоиспеченных родителей и пожелали матери и малышу крепкого здоровья, а семье - благополучия.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 19:56

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