Певица Жанна Агузарова изменилась до неузнаваемости
Отечественная исполнительница Жанна Агузарова изменилась до неузнаваемости. Недавно знаменитость впервые за долгое время дала интервью изданию Vogue, рассказав, чем занимается и что хранит в своей сумочке.
В последнее время Жанна Агузарова почти не появляется на публике, не выступает даже на корпоративах, не посещает различных ТВ-шоу. Накануне она приняла участие в съемках для одного из журналов, удивив своим внешним видом. На лице артистки оказалось много косметики, она отрастила волосы, обрезала челку. Если раньше звезда рок-н-ролла отличалась худобой, то теперь она несколько поправилась. Публика считает, что, несмотря на некоторые возрастные изменения, сейчас Агузарова выглядит более женственно.
Также певица показала содержимое собственной сумочки, где оказались косметика, парфюмы и прочие “женские” штучки. Жанна Агузарова похвасталась своим старым диктофоном, называя его “прадедушкой Instagram”. Впервые сменой образа артистка удивила общественность в 2015 году, посетив шоу “Вечерний Ургант”.
В последнее время Жанна Агузарова почти не появляется на публике, не выступает даже на корпоративах, не посещает различных ТВ-шоу. Накануне она приняла участие в съемках для одного из журналов, удивив своим внешним видом. На лице артистки оказалось много косметики, она отрастила волосы, обрезала челку. Если раньше звезда рок-н-ролла отличалась худобой, то теперь она несколько поправилась. Публика считает, что, несмотря на некоторые возрастные изменения, сейчас Агузарова выглядит более женственно.
Также певица показала содержимое собственной сумочки, где оказались косметика, парфюмы и прочие “женские” штучки. Жанна Агузарова похвасталась своим старым диктофоном, называя его “прадедушкой Instagram”. Впервые сменой образа артистка удивила общественность в 2015 году, посетив шоу “Вечерний Ургант”.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:07