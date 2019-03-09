Названы основные признаки неизбежной замены аккумулятора в автомобиле





Батарея в автомобиле быстрее положенного придет в негодность, если она часто полностью «садится». Испортить аккумулятор можно всего двумя-тремя полными разрядками, случающимися из-за холодной погоды, коротких пробегов машины, плохого контакта на клеммах и некорректного функционирования генератора.Оповещает владельца авто о скором выходе из строя АКБ сигнал значка на приборной панели. Проверить заряд батареи можно при осмотре его корпуса или по встроенным индикаторам, если таковые имеются. При нормальном аккумуляторе в окошке виден зеленый поплавок, красный является предупредительным.На состояние АКБ указывает «поведение» автомобиля при запуске мотора. «Подмигивание» фар, завод машины после большего, чем положено, количества оборотов, говорят о необходимости скорого приобретения новой батареи.