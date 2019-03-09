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Названы основные признаки неизбежной замены аккумулятора в автомобиле

Автомобильные эксперты рассказали об основных признаках неисправности аккумулятора, свидетельствующих о неизбежности его скорой замены. Водитель, зная все нюансы, сможет своевременно определить разряженность АКБ, и ему не придется бежать за новым.
Названы основные признаки неизбежной замены аккумулятора в автомобиле

Батарея в автомобиле быстрее положенного придет в негодность, если она часто полностью «садится». Испортить аккумулятор можно всего двумя-тремя полными разрядками, случающимися из-за холодной погоды, коротких пробегов машины, плохого контакта на клеммах и некорректного функционирования генератора.

Оповещает владельца авто о скором выходе из строя АКБ сигнал значка на приборной панели. Проверить заряд батареи можно при осмотре его корпуса или по встроенным индикаторам, если таковые имеются. При нормальном аккумуляторе в окошке виден зеленый поплавок, красный является предупредительным.

На состояние АКБ указывает «поведение» автомобиля при запуске мотора. «Подмигивание» фар, завод машины после большего, чем положено, количества оборотов, говорят о необходимости скорого приобретения новой батареи.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:30

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