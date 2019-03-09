Певица Вера Брежнева высказалась о современных стандартах красоты





Как призналась Вера Брежнева своим подписчикам в соцсетях, в юности она, находясь под влиянием моды, решалась на эксперименты над собственной внешностью, однако необратимых модификаций старалась избегать. Спустя годы поисков себя знаменитость вернулась к образу “себя настоящей”, хотя не может сказать, что всему благодарна генам. Певица старается ухаживать за собой, заниматься спортом и правильно питается. Ежедневно артистка делает упражнения для осанки, а также увлекается пилатесом.По мнению Веры Брежневой, главное научиться любить себя таким, какой ты есть. Был период, когда знаменитость тоже страдала от неприятия себя, однако справилась с этим и сейчас ценит собственную естественную красоту. Время от времени супругу Константина Меладзе обвиняют в том, что она делала пластику, но сама певица это опровергает.