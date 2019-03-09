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Актриса Джули Эндрюс удостоена премии «Золотой лев» на Венецианском кинофестивале

Джули Эндрюс удостоена почетной премии «Золотой лев» на Венецианском кинофестивале. Об этом событии рассказала дирекция мероприятия 8 марта.
Актриса Джули Эндрюс удостоена премии «Золотой лев» на Венецианском кинофестивале

Актриса впервые запомнилась главной ролью в фильме "Mary Poppins", за что получила "Оскар" за лучшую женскую роль. Свою карьеру она начала с выступлений в мюзиклах на родине еще во времена Второй мировой войны.

83-летняя Джули Эндрюс была замужем два раза и имеет троих детей.Также она пишет книги и поет.

Самый старый Международный кинофестиваль, который основан в 1932 году по инициативе Бенито Муссолини, пройдет с 28 августа по 7 сентября. На последних церемониях награждения достопочтенный "Золотой лев Святого Марка" присуждается женщине и мужчине. В прошлом году премии удостоились режиссер из Канады Дэвид Кроненберг и актриса из Великобритании Ванесса Редгрейв.



 
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Культура
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 08:30

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