В рамках тура по городам России певица Елка выступит в Нижнем Новгороде

Свой концерт в Нижнем Новгороде Елка даст уже 19 марта, ее концерт стартует в 19:00 в КЗ “Юпитер”. Кроме того, в тур знаменитости включены и другие мегаполисы, в числе которых Санкт-Петербург, Екатеринбург, Оренбург, а также Пермь и т.д. Знаменитость уже успела с начала марта дать несколько концертов, а ее творчество многие годы занимает первые строчки в различных хит-парадах.Елке удается собирать полные залы, в том числе Crocus City Hall, а свой мощный голос певица сопровождает яркими световыми шоу. Билеты на концерт известной исполнительницы желающие могут приобрести в официальных сайтах и в онлайн-режиме.