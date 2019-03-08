В рамках тура по городам России певица Елка выступит в Нижнем Новгороде
Известная певица Елка выступит перед поклонниками из Нижнего Новгороде в рамках масштабного тура по городам России. Новое шоу артистки смогут увидеть жители ряда населенных пунктов страны.
Свой концерт в Нижнем Новгороде Елка даст уже 19 марта, ее концерт стартует в 19:00 в КЗ “Юпитер”. Кроме того, в тур знаменитости включены и другие мегаполисы, в числе которых Санкт-Петербург, Екатеринбург, Оренбург, а также Пермь и т.д. Знаменитость уже успела с начала марта дать несколько концертов, а ее творчество многие годы занимает первые строчки в различных хит-парадах.
Елке удается собирать полные залы, в том числе Crocus City Hall, а свой мощный голос певица сопровождает яркими световыми шоу. Билеты на концерт известной исполнительницы желающие могут приобрести в официальных сайтах и в онлайн-режиме.
Свой концерт в Нижнем Новгороде Елка даст уже 19 марта, ее концерт стартует в 19:00 в КЗ “Юпитер”. Кроме того, в тур знаменитости включены и другие мегаполисы, в числе которых Санкт-Петербург, Екатеринбург, Оренбург, а также Пермь и т.д. Знаменитость уже успела с начала марта дать несколько концертов, а ее творчество многие годы занимает первые строчки в различных хит-парадах.
Елке удается собирать полные залы, в том числе Crocus City Hall, а свой мощный голос певица сопровождает яркими световыми шоу. Билеты на концерт известной исполнительницы желающие могут приобрести в официальных сайтах и в онлайн-режиме.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 23:00