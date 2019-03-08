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Максим Галкин пожалел живущих в «агрессивном мужском мире» женщин и поздравил их с 8 Марта

Максим Галкин, пребывающий на гастролях в Нижнем Новгороде, записал для женщин поздравительное видеообращение в честь 8 марта, появившееся в его Instagram-профиле. Шоумен отметил, как непросто женщинам жить и чувствовать себя слабыми в агрессивном мужском мире.
Максим Галкин пожалел живущих в «агрессивном мужском мире» женщин и поздравил их с 8 Марта

Знаменитость с бодрой улыбкой поздравил дам, выразил им любовь от всех представителей сильного пола. Юморист восхищается умением женщин дарить тепло, заботу, обеспечивать уют и проявлять силу и выдержку. Слабыми девушки становятся «массово и с удовольствием» только 8 Марта. Галкин считает, что женщинам нелегко жить в «агрессивном, властном» мужском мире. Шоумен пожелал всем матерям, бабушкам, женам, дочерям, сестрам счастья, всегда цветущего вида, красоты и здоровья.

Артиста подписчики назвали мастером поздравлений, так как он всегда находит теплые и «правильные» слова, чтобы выразить свои чувства. Многие посочувствовали Алле Пугачевой, которой пришлось остаться в женский праздник без мужа. Юморист напомнил фолловерам, дома у него есть достойная замена в лице сына Гарри.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:28

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