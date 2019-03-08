Юный участник из Нижегородской области нашел невесту на “Голос. Дети”





На детском “Голосе” юный участник исполнил композицию Thinking Out Loud от известного певца Эда Ширана. Мальчик настолько хорошо справился с задачей, что смог повернуть к себе все кресла. Ребенок оказался очень общительным и признался, что мечтает в будущем взять себе в жены Анастасию Григорьеву, принимавшую участие в предыдущем сезоне проекта. Ведущий Дмитрий Нагиев шутливо отметил, что раньше у девочки имелся другой жених, но сейчас она и Андрей Калашов готовы стать мужем и женой.Валерий Меладзе признался, что в таком юном возрасте тоже испытывал влюбленность к девочке, но боялся столь открыто заявлять о своих чувствах. Именно к певцу и решил пойти нижегородец, отметив, что в будущем надеется стать продюсером или композитором, а не только музыкантом.