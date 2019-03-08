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Юный участник из Нижегородской области нашел невесту на “Голос. Дети”

Юный Андрей Калашов из Нижегородской области стал новой звездой слепых прослушиваний шоу “Голос. Дети”. Девятилетний мальчик даже нашел себе на проекте будущую невесту.
Юный участник из Нижегородской области нашел невесту на “Голос. Дети”

На детском “Голосе” юный участник исполнил композицию Thinking Out Loud от известного певца Эда Ширана. Мальчик настолько хорошо справился с задачей, что смог повернуть к себе все кресла. Ребенок оказался очень общительным и признался, что мечтает в будущем взять себе в жены Анастасию Григорьеву, принимавшую участие в предыдущем сезоне проекта. Ведущий Дмитрий Нагиев шутливо отметил, что раньше у девочки имелся другой жених, но сейчас она и Андрей Калашов готовы стать мужем и женой.

Валерий Меладзе признался, что в таком юном возрасте тоже испытывал влюбленность к девочке, но боялся столь открыто заявлять о своих чувствах. Именно к певцу и решил пойти нижегородец, отметив, что в будущем надеется стать продюсером или композитором, а не только музыкантом.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:00

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