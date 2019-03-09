Ученые рассказали, какое значение имеет мозжечковая миндалина в регуляции поведения родителей





Воспитание наследников – процесс, характерный не только для людей, но и для животных. Он имеет огромное значение для выживания вида. Исследователей давно интересовал вопрос, почему оба пола проявляют родительскую любовь и заботу о потомстве по-разному. Эксперты UCLA решили провести эксперимент с использованием технологий из различных дисциплин, чтобы узнать, как мозг может регулировать воспитательный процесс у мышей разных полов.Исследование показало: у грызунов женского пола отчетливо видна связь между мозжечковой миндалиной и активным вовлечением в воспитание. У самцов же включение органа в процесс наблюдалось лишь в некоторых определенных ситуациях.Благодаря проведенной научной работе ученые получили возможность узнать ответы на давние вопросы, касающиеся полового различия в мозге на функциональном и молекулярном уровне. Это позволяет определить, какую роль в регулировании родительского поведения играет мозжечковая миндалина, и больше понять природу воспитания, а также других социальных процессов у людей, - заключили эксперты.