“Артек” в Крыму впервые посетит группа детей из Китая





В пятницу в “Артек” прибыли представители образовательной сферы Поднебесной. Во главе делегации стоял Чжоу То, один из представителей Чжэнчжоуского университета. Он рассказал о том, что в Китае наблюдается рост популярности русского языка, поэтому группа детей из КНР будет обучаться в центре именно ему. Гости выразили надежду на то, что уже летом этого года Крым сможет посетить группа детей, которая займется изучением русского.По заявлениям Чжоу То, многие китайские учащиеся в старших классах предпочитают не только учить русский, но и сдавать по нему экзамены. Не исключено, что в “Артек” учащиеся из Китая приедут уже в августе, а гости отметили, что будут рады видеть педагогов из центра в КНР, где они смогут поделиться опытом.