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“Артек” в Крыму впервые посетит группа детей из Китая

В находящийся в Крыму детский центр “Артек” впервые приедет группа детей с территории Китая. Соответствующие сведения подтвердили в пресс-службе лагеря.
“Артек” в Крыму впервые посетит группа детей из Китая

В пятницу в “Артек” прибыли представители образовательной сферы Поднебесной. Во главе делегации стоял Чжоу То, один из представителей Чжэнчжоуского университета. Он рассказал о том, что в Китае наблюдается рост популярности русского языка, поэтому группа детей из КНР будет обучаться в центре именно ему. Гости выразили надежду на то, что уже летом этого года Крым сможет посетить группа детей, которая займется изучением русского.

По заявлениям Чжоу То, многие китайские учащиеся в старших классах предпочитают не только учить русский, но и сдавать по нему экзамены. Не исключено, что в “Артек” учащиеся из Китая приедут уже в августе, а гости отметили, что будут рады видеть педагогов из центра в КНР, где они смогут поделиться опытом.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 07:00

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