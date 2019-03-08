Глюкоза выложила откровенное фото в Instagram

Знаменитость также славится как телеведущая и актриса, летом отметила свой 32-й день рождения. Она замужем за актером Александром Чистяковым, которому родила двух дочек - Лидию и Веру.В публикации Глюкоза акцентировала внимание своих поклонниц на том, как необходимо быть женственной и желанной. Она пишет: "Женственность это умение жить так, чтобы без тебя не могла прожить мужественность".Снимок набрал множество комментарии, где фанаты поздравляют звезду с Международным женским днем, и делают комплименты.