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Глюкоза выложила откровенное фото в Instagram

Российская поп-певица Глюкоза на своей страничке в Instagram поделилась с подписчиками очень женственной фотографией. Под ней звезда поздравила всех женщин с 8 марта.
Глюкоза выложила откровенное фото в Instagram

Знаменитость также славится как телеведущая и актриса, летом отметила свой 32-й день рождения. Она замужем за актером Александром Чистяковым, которому родила двух дочек - Лидию и Веру.

В публикации Глюкоза акцентировала внимание своих поклонниц на том, как необходимо быть женственной и желанной. Она пишет: "Женственность это умение жить так, чтобы без тебя не могла прожить мужественность".

Снимок набрал множество комментарии, где фанаты поздравляют звезду с Международным женским днем, и делают комплименты.



 
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ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 20:55

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