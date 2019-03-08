«Томная» Лариса Гузеева снялась для рекламы постельного белья на диване

В подписи к снимку, сделанному в непринужденном домашнем интерьере, знаменитость отметила, что случайно наткнулась на данный товар, понравившийся ей качеством, натуральностью и отсутствием «простоты». Актриса решила в честь 8 Марта побаловать себя и приобрести несколько комплектов. Правда, на фото это премиальное постельное белье представлено в непрезентабельном виде – оно смято и небрежно разбросано на диване.Поклонники отметили красоту Гузеевой и ее тонкое и своеобразное чувство юмора. Некоторые заявили, что звезде удается даже, лежа «томно» среди беспорядка, выглядеть элегантно. Актриса получила в свой адрес еще много лестных комментариев.