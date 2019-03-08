Захар Саленко показал ролик с Ириной Пинчук, опровергнув ее уход с "Дом-2"

Захар Саленко опубликовал на своей странице в Instagram новый ролик, где показал Ирину Пинчук улыбающейся и корчащей веселые гримасы. Таким образом многие поклонники поняли, что участница "Дома-2" никуда не уходит, забыв о своих недавних заявлениях, а также разрыве отношений с Валерием Блюменкранцем.Примечательно, что сам участник реалити очень остро переживал разрыв с Ириной Пинчук. Валерий Блюменкранц не раз рассказывал своим фанатам, что ему тяжело видеть, как экс-избранница веселится в его отсутствие, пока он пытается хоть как-то прийти в чувства после потери.