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В Женеве дебютировал Jeep Wrangler Rubicon 1941 Edition для рынка Европы

В рамках автошоу в Женеве состоялся дебют внедорожной модели Jeep Wrangler Rubicon 1941 Edition, ориентированной на рынок Европы. Специалисты компании Mopar оборудовали авто рядом дополнительных компонентов, также оно отличается “брутальным” видом.
В Женеве дебютировал Jeep Wrangler Rubicon 1941 Edition для рынка Европы

Новый Jeep Wrangler Rubicon можно эксплуатировать на европейских дорогах общего пользования, но он также подойдет для внедорожной среды. Кузов внедорожника окрашен в фирменный цвет Hella Yella, также в экстерьере наблюдается множество черных акцентов, в том числе матовые решетка радиатора и пороги, темные расширители арок и т.д. На двери и капоте производитель разместил наклейки с цифрами 1941. На рынке Европы Rubicon окажется доступен с двумя типами моторов. Первый- это агрегат на 2.2 литра, генерирующий при 450 Нм крутящего момента порядка 200 “лошадок”. Трансмиссия представлена МКПП на шесть скоростей или восьмидиапазонным “автоматом”. Второй вариант оснащен бензиновым 2-литровым двигателем.

Также имеется внедорожник с мотором V6 на 3.6 литра, но такую модификацию предложат в Африке и на территории Ближнего Востока.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 06:00

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