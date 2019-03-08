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Александра Черно в конкурсе "Свадьба на миллион" отомстила Майе Донцовой за упреки

Участница реалити-шоу "Дом-2" Саша Черно решила отомстить Майе Донцовой за то, что последняя упрекнула ее в неряшливости. В конкурсе "Свадьба на миллион" жена Иосифа Оганесяна призвала поклонников проголосовать за другую пару.
Александра Черно в конкурсе "Свадьба на миллион" отомстила Майе Донцовой за упреки

Перед своим отлетом на Сейшельские острова Майя Донцова в очередной раз упрекнула Сашу Черно в том, что ей приходится после нее перемывать посуду и убирать. Тогда участница реалити не предала этой ссоре внимания, улетев спокойно вместе с Алексеем Купиным.

Теперь же Саша Черно решила вспомнить старые обиды именно тогда, когда пара Майи Донцовой и Алексея Купина решили участвовать в конкурсе "Свадьба на миллион". Участники очень хотели победить, но оказалось, что Черно попросила своих поклонников голосовать за Даниила Сахнова и Татьяну Строкову, посчитав их более достойными победы.

Многие поклонники сразу же решили, что таким образом супруга Иосифа Оганесяна решила отомстить Донцовой за ее упреки в неряшливости.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 18:42

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