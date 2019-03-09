BMW X3 получил гибридный мотор с расходом 2,4 литра на 100 км





BMW X3 xDrive30e имеет полный привод, авто дополнили современной гибридной системой. Под капотом кроссовера установлен турбодвигатель на 2.0 литра, сочетающийся с электромотором. Суммарно установка способна выдавать мощность порядка 252 лошадиных сил, а на набор 100 км/ч модели потребуется 6,2 секунды. Ускорения удается добиться путем использования кратковременного увеличения мощности до 293 “лошадок”.Объем литий-ионной батареи BMW X3 xDrive30e производитель пока не раскрывает, а запас хода посредством электротяги достигает 50 км. Неизвестной остается и стоимость гибридной модификации кроссовера, а также нет данных о планах производителя относительно рынков, на которых будет представлена указанная версия.