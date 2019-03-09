BMW X3 получил гибридный мотор с расходом 2,4 литра на 100 км
Новая версия модели BMW X3 оказалась гибридом с расходом 2,4 литра на 100 км пути. Непосредственно авто не получило обновлений, но линейка моторов оказалась расширена посредством версии xDrive30e.
BMW X3 xDrive30e имеет полный привод, авто дополнили современной гибридной системой. Под капотом кроссовера установлен турбодвигатель на 2.0 литра, сочетающийся с электромотором. Суммарно установка способна выдавать мощность порядка 252 лошадиных сил, а на набор 100 км/ч модели потребуется 6,2 секунды. Ускорения удается добиться путем использования кратковременного увеличения мощности до 293 “лошадок”.
Объем литий-ионной батареи BMW X3 xDrive30e производитель пока не раскрывает, а запас хода посредством электротяги достигает 50 км. Неизвестной остается и стоимость гибридной модификации кроссовера, а также нет данных о планах производителя относительно рынков, на которых будет представлена указанная версия.
BMW X3 xDrive30e имеет полный привод, авто дополнили современной гибридной системой. Под капотом кроссовера установлен турбодвигатель на 2.0 литра, сочетающийся с электромотором. Суммарно установка способна выдавать мощность порядка 252 лошадиных сил, а на набор 100 км/ч модели потребуется 6,2 секунды. Ускорения удается добиться путем использования кратковременного увеличения мощности до 293 “лошадок”.
Объем литий-ионной батареи BMW X3 xDrive30e производитель пока не раскрывает, а запас хода посредством электротяги достигает 50 км. Неизвестной остается и стоимость гибридной модификации кроссовера, а также нет данных о планах производителя относительно рынков, на которых будет представлена указанная версия.
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 02:00