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BMW X3 получил гибридный мотор с расходом 2,4 литра на 100 км

Новая версия модели BMW X3 оказалась гибридом с расходом 2,4 литра на 100 км пути. Непосредственно авто не получило обновлений, но линейка моторов оказалась расширена посредством версии xDrive30e.
BMW X3 получил гибридный мотор с расходом 2,4 литра на 100 км

BMW X3 xDrive30e имеет полный привод, авто дополнили современной гибридной системой. Под капотом кроссовера установлен турбодвигатель на 2.0 литра, сочетающийся с электромотором. Суммарно установка способна выдавать мощность порядка 252 лошадиных сил, а на набор 100 км/ч модели потребуется 6,2 секунды. Ускорения удается добиться путем использования кратковременного увеличения мощности до 293 “лошадок”.

Объем литий-ионной батареи BMW X3 xDrive30e производитель пока не раскрывает, а запас хода посредством электротяги достигает 50 км. Неизвестной остается и стоимость гибридной модификации кроссовера, а также нет данных о планах производителя относительно рынков, на которых будет представлена указанная версия.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 02:00

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