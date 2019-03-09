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Специалисты назвали ТОП стран с самой опасной водой из-под крана

Специалисты турагентства Globehunters благодаря данным Центра по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов составили ТОП стран с самой небезопасной и неприятной водой из-под крана. В списке оказались 187 государств, сообщает Daily Mail.

Специалисты назвали ТОП стран с самой опасной водой из-под крана

Эксперты упоминают в списке Россию, все республики, входившие в состав СССР, не считая Эстонию. Наличие страны в списке еще не значит, что вода в указанном государстве является грязной – она может просто быть непригодной для питья.

В агентстве признали безопасной воду из-под крана в таких государствах как: Канада, Чили, Австралия, Япония, Саудовская Аравия, Норвегия, Великобритания, Южная Корея, Соединенные Штаты (кроме Гуама), и большинстве стран, входящих в Евросоюз.

Согласно информации ВОЗ, каждый год в мире из-за диареи, вызванной употреблением опасной воды, умирают до 842 000 людей. Медицинские сотрудники неоднократно указывали на влияние небезопасной водопроводной воды, где содержится огромное количество хлора и тетрахлорида углерода. Последние, попадая в организм, разрушительно воздействуют на почки, печень, нервную систему, органы желудочно-кишечного тракта, а также негативно отражаются на состоянии генов и провоцируют онкологические заболевания.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 05:00

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