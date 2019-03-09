Специалисты назвали ТОП стран с самой опасной водой из-под крана





Эксперты упоминают в списке Россию, все республики, входившие в состав СССР, не считая Эстонию. Наличие страны в списке еще не значит, что вода в указанном государстве является грязной – она может просто быть непригодной для питья.В агентстве признали безопасной воду из-под крана в таких государствах как: Канада, Чили, Австралия, Япония, Саудовская Аравия, Норвегия, Великобритания, Южная Корея, Соединенные Штаты (кроме Гуама), и большинстве стран, входящих в Евросоюз.Согласно информации ВОЗ, каждый год в мире из-за диареи, вызванной употреблением опасной воды, умирают до 842 000 людей. Медицинские сотрудники неоднократно указывали на влияние небезопасной водопроводной воды, где содержится огромное количество хлора и тетрахлорида углерода. Последние, попадая в организм, разрушительно воздействуют на почки, печень, нервную систему, органы желудочно-кишечного тракта, а также негативно отражаются на состоянии генов и провоцируют онкологические заболевания.