Специалисты назвали ТОП стран с самой опасной водой из-под крана
Специалисты турагентства Globehunters благодаря данным Центра по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов составили ТОП стран с самой небезопасной и неприятной водой из-под крана. В списке оказались 187 государств, сообщает Daily Mail.
Эксперты упоминают в списке Россию, все республики, входившие в состав СССР, не считая Эстонию. Наличие страны в списке еще не значит, что вода в указанном государстве является грязной – она может просто быть непригодной для питья.
В агентстве признали безопасной воду из-под крана в таких государствах как: Канада, Чили, Австралия, Япония, Саудовская Аравия, Норвегия, Великобритания, Южная Корея, Соединенные Штаты (кроме Гуама), и большинстве стран, входящих в Евросоюз.
Согласно информации ВОЗ, каждый год в мире из-за диареи, вызванной употреблением опасной воды, умирают до 842 000 людей. Медицинские сотрудники неоднократно указывали на влияние небезопасной водопроводной воды, где содержится огромное количество хлора и тетрахлорида углерода. Последние, попадая в организм, разрушительно воздействуют на почки, печень, нервную систему, органы желудочно-кишечного тракта, а также негативно отражаются на состоянии генов и провоцируют онкологические заболевания.
Эксперты упоминают в списке Россию, все республики, входившие в состав СССР, не считая Эстонию. Наличие страны в списке еще не значит, что вода в указанном государстве является грязной – она может просто быть непригодной для питья.
В агентстве признали безопасной воду из-под крана в таких государствах как: Канада, Чили, Австралия, Япония, Саудовская Аравия, Норвегия, Великобритания, Южная Корея, Соединенные Штаты (кроме Гуама), и большинстве стран, входящих в Евросоюз.
Согласно информации ВОЗ, каждый год в мире из-за диареи, вызванной употреблением опасной воды, умирают до 842 000 людей. Медицинские сотрудники неоднократно указывали на влияние небезопасной водопроводной воды, где содержится огромное количество хлора и тетрахлорида углерода. Последние, попадая в организм, разрушительно воздействуют на почки, печень, нервную систему, органы желудочно-кишечного тракта, а также негативно отражаются на состоянии генов и провоцируют онкологические заболевания.
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 05:00