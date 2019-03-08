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Светлана Разина раскрыла подробности побега “мужа-альфонса”

Отечественная певица Светлана Разина решила поделиться с поклонниками подробностями побега своего “мужа-альфонса”. О сложном периоде жизни артистка рассказала в шоу “Светская хроника”.
Светлана Разина раскрыла подробности побега “мужа-альфонса”

Экс-солистка группы “Мираж” рассказала, что ее почти бывший супруг Борис Карпов оказался недобросовестной личностью. Мужчина угнал дорогостоящее авто Светланы Разиной, а также занял у нее внушительную сумму денег. Узнав о том, что третий супруг альфонс, певица оперативно подала заявление на развод. Со своим концертным директором исполнительница сыграла свадьбу осенью минувшего года, радуясь тому, что в 56 лет смогла обрести личное счастье.

Мужчина начал меняться после свадьбы, живя за счет Разиной. Позже она узнала, что все это время Карпов общался со своей бывшей супругой из Рязани, куда ездил на период “командировок”. Он изначально намеревался вернуться к ней, даже взял авто экс-солистки “Миража”, отвез его в Беларусь, где с новой избранницей они подыскивали жилье. Несколько недель певица не знала, где ее транспорт, после чего ей начали писать с угрозами и просить 2 тысячи евро за якобы проделанный ремонт, хотя Разина уверена, что в действительности никаких ремонтных работ не проводилось.
Светлана Разина раскрыла подробности побега “мужа-альфонса”

В то же время экс-супруга Карпова убеждена, что артистка нарочно оклеветала мужчину ради пиара. Развод пары оформят в ближайшем будущем, мстить мужчине Разина не собирается, но теперь боится заводить новые отношения.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:46

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