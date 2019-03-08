«Учусь заново ходить»: Вячеслав Малежик восстанавливается после инсульта
Вячеслав Малежик полтора года назад перенес инсульт с серьезными последствиями, случившийся из-за нервного напряжения при подготовке его юбилейного концерта. Звезда 80-х не отчаивается и не опускает рук, он учится заново ходить, тренируется, занимается любимым делом, и мечтает полностью восстановиться.
Певец из-за собственной беспомощности после инсульта был разбит эмоционально. Особенно он страдал из-за потери возможности играть на гитаре. После случившегося несчастья Малежик не мог ходить, утратил навыки речи. При поддержке супруги артист приступил к тренировкам и постепенно начал выздоравливать.
Благодаря интенсивной терапии и заботе родных знаменитость чувствует себя намного лучше. 71-летний артист научился разговаривать и теперь может даже петь свои лирические хиты, подыгрывая на гитаре. Однако передвигается он все еще с трудом, прихрамывая на правую ногу.
Свой первый концерт после инсульта Малежик дал для пациентов и сотрудников клиники, где он лечился. Свои известные композиции певец исполнил сидя, так как пока ему трудно стоять. Знаменитость продолжает тренировать мышцы физическими упражнениями и не теряет надежды на полное восстановление.
Певец из-за собственной беспомощности после инсульта был разбит эмоционально. Особенно он страдал из-за потери возможности играть на гитаре. После случившегося несчастья Малежик не мог ходить, утратил навыки речи. При поддержке супруги артист приступил к тренировкам и постепенно начал выздоравливать.
Благодаря интенсивной терапии и заботе родных знаменитость чувствует себя намного лучше. 71-летний артист научился разговаривать и теперь может даже петь свои лирические хиты, подыгрывая на гитаре. Однако передвигается он все еще с трудом, прихрамывая на правую ногу.
Свой первый концерт после инсульта Малежик дал для пациентов и сотрудников клиники, где он лечился. Свои известные композиции певец исполнил сидя, так как пока ему трудно стоять. Знаменитость продолжает тренировать мышцы физическими упражнениями и не теряет надежды на полное восстановление.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:37