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Ксения Собчак получила праздничный букет цветов от Максима Виторгана

Ксения Собчак перед тем, как поздравить всех своих поклонников с 8 марта призналась, что давно не живет вместе с актером и супругом Максимом Виторганом. То же признание фанаты увидели и на странице артиста. Теперь же телеведущая показала букет, полученный от своего пока еще мужа.
Ксения Собчак получила праздничный букет цветов от Максима Виторгана

Сегодня утром Максим Виторган назвал 8 марта своим любимым праздником и пообещал пообщаться со своими поклонниками онлайн, ответив на все интересующие их вопросы. Не забыл актер в этот день и о своей супруге Ксении Собчак. Несмотря на заявление о предстоящем разводе, актер послал светской львице нежный букет, который она показала в своих stories в Instagram.
Ксения Собчак получила праздничный букет цветов от Максима Виторгана

Ксения Собчак опубликовала видео, где сказала, что такой красивый букет им с сыном прислал Максим Виторган, после чего поблагодарила его за приятный сюрприз. Примечательно, что о причинах разрыва отношений супруги пока не сообщили.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 18:32

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