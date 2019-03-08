Ксения Собчак получила праздничный букет цветов от Максима Виторгана

Сегодня утром Максим Виторган назвал 8 марта своим любимым праздником и пообещал пообщаться со своими поклонниками онлайн, ответив на все интересующие их вопросы. Не забыл актер в этот день и о своей супруге Ксении Собчак. Несмотря на заявление о предстоящем разводе, актер послал светской львице нежный букет, который она показала в своих stories в Instagram.Ксения Собчак опубликовала видео, где сказала, что такой красивый букет им с сыном прислал Максим Виторган, после чего поблагодарила его за приятный сюрприз. Примечательно, что о причинах разрыва отношений супруги пока не сообщили.