Ольга Бузова назвала 8 марта приятным женским днем

На своей странице в Instagram Ольга Бузова опубликовала новый снимок, где предстала с букетом цветов. В описании телеведущая и певица отметила, что ей, как и всем девушкам, приятно получать подарки, поэтому она любит 8 марта. Сегодняшний день она назвала приятным.Поклонники тут же принялись поздравлять знаменитость с женским праздником, а также пожелали ей не встречать его в одиночестве. Нашлись и те, кто отметил, что в новом клипе, где новоявленная певица предстала вместе с Лешей Свиком, у нее от счастья светятся глаза. Скорее всего, по мнению фанатов, в этом году звезда проведет женский день не одна.