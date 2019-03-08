Анна Калашникова рассказала о своих мечтах и главном в жизни женщины





По мнению Анны Калашниковой, главная задача женщины-это забота о домашнем очаге. Мудрая девушка, уверена теледива, непременно найдет компромисс и готова при необходимости уступать. Главным для себя подарком на 8 марта певица считает своего сына. Хотя мальчик родился 15 числа, начало весны у бывшей Прохора Шаляпина ассоциируется именно с указанным событием. Калашникова убеждена, что наибольшее счастье для любой девушки, это материнство, поскольку с рождением ребенка приходят мудрость и ответственность.При этом певица убеждена, что важно не только родить наследника, но и правильно его воспитать, помочь выбрать хобби и собственный путь в жизни. В будущем Калашникова мечтает о дочери и полной семье, где непременно есть мужчина. В стиле для артистки главное женственность. К 8 марта звезда относится положительно, в этот день ей дарили цветы, путешествия и даже авто.