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Анна Калашникова рассказала о своих мечтах и главном в жизни женщины

Отечественная певица Анна Калашникова откровенно рассказала о собственных мечтах и главном в жизни женщины. Откровениями экс-избранница Прохора Шаляпина поделилась с порталом Teleprogramma.pro.
Анна Калашникова рассказала о своих мечтах и главном в жизни женщины

По мнению Анны Калашниковой, главная задача женщины-это забота о домашнем очаге. Мудрая девушка, уверена теледива, непременно найдет компромисс и готова при необходимости уступать. Главным для себя подарком на 8 марта певица считает своего сына. Хотя мальчик родился 15 числа, начало весны у бывшей Прохора Шаляпина ассоциируется именно с указанным событием. Калашникова убеждена, что наибольшее счастье для любой девушки, это материнство, поскольку с рождением ребенка приходят мудрость и ответственность.
Анна Калашникова рассказала о своих мечтах и главном в жизни женщины

При этом певица убеждена, что важно не только родить наследника, но и правильно его воспитать, помочь выбрать хобби и собственный путь в жизни. В будущем Калашникова мечтает о дочери и полной семье, где непременно есть мужчина. В стиле для артистки главное женственность. К 8 марта звезда относится положительно, в этот день ей дарили цветы, путешествия и даже авто.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:28

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