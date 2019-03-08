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Антон Гусев признался, что занимался сексом с Викторией Романец возле храма

Участник реалити-шоу "Дом-2" Антон Гусев любит общаться со своими подписчиками в социальных сетях. Так, недавно звезде задали вопрос о самом безумном поступке, на что участник реалити заявил, что занимался сексом с Викторией Романец на капоте машины возле храма.
Антон Гусев признался, что занимался сексом с Викторией Романец возле храма

Виктория Романец и Антон Гусев часто эпатируют публику своим поведением. Многие поклонники не раз критиковали экс-участников "Дома-2", так как они не боятся рассказывать о своих не самых красивых поступках.

Так, недавно Антон Гусев заявил, что самым его безумным поступком был секс в публичном месте. Когда подписчики начали его расспрашивать о подробностях, звезда признался, что делал это с Романец, а рядом была церковь.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 18:07

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