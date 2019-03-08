Антон Гусев признался, что занимался сексом с Викторией Романец возле храма





Виктория Романец и Антон Гусев часто эпатируют публику своим поведением. Многие поклонники не раз критиковали экс-участников "Дома-2", так как они не боятся рассказывать о своих не самых красивых поступках.Так, недавно Антон Гусев заявил, что самым его безумным поступком был секс в публичном месте. Когда подписчики начали его расспрашивать о подробностях, звезда признался, что делал это с Романец, а рядом была церковь.