В небе над Амстердамом парил НЛО треугольной формы





На видео видно, как корабль пришельцев в форме белого треугольника парит в облаках, совершая плавные повороты и находясь практически на одном месте. Сначала можно подумать, что это какой-то пакет, но в конце видео объект резко улетает на большой скорости. За мгновение он будто взорвался, после чего исчезает, сделав рывок влево.Автор предполагает, что это может быть самолет TR3B, он тоже треугольный. По слухам, воздушный транспорт построен на основе НЛО, сбитого в 1947 году в Розуэлле. Но вряд ли его запустили бы над большим городом днем. Розуэлльский инцидент являет собой предполагаемое крушение неопознанного летающего объекта в США. Сначала публиковались новости, что захвачена летающая тарелка, но позже это происшествие забылось.Как ни странно, скептики еще не раскритиковали видео, снятое 6 лет назад.