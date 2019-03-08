Наталья Рудова не может встать с постели из-за шпагата
Наталья Рудова пожаловалась в Instagram, что не может встать с постели из-за шпагата в воде. Трюк актриса выполнила во время занятий сёрфингом.
На странице Рудовой в социальной сети появилось видео, где она катается по волнам на доске. Артистка рассказала о том, с каким трудом ей даются занятия по сёрфингу, который, впрочем, очень ей нравится. После 15 падений знаменитости удалось встать на доску, и этот момент попал на видеозапись.
Также во время экстремального спорта актриса сделала под водой шпагат, на который не садилась с детских лет. Поклонники звезды восхитились её подготовкой и пожелали успехов в освоении сёрфинга
На странице Рудовой в социальной сети появилось видео, где она катается по волнам на доске. Артистка рассказала о том, с каким трудом ей даются занятия по сёрфингу, который, впрочем, очень ей нравится. После 15 падений знаменитости удалось встать на доску, и этот момент попал на видеозапись.
"Сейчас не могу подняться с кровати, но, разумеется, испытываю счастье! Я делюсь с вами своими успехами", - гордо заявила Рудова.
Также во время экстремального спорта актриса сделала под водой шпагат, на который не садилась с детских лет. Поклонники звезды восхитились её подготовкой и пожелали успехов в освоении сёрфинга
"Сделала вывод из тренировки: не надо бояться упасть, ведь падают все! Чем чаще падаешь, тем становится опыта больше, и тем скорее ты научишься крепче стоять",- рассказала Рудова.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 20:15