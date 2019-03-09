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Ученые рассказали о рисках серьезных знакомств в подростковом возрасте

Ученые в ходе исследований сумели установить, с какими рисками связаны серьезные знакомства в подростковом возрасте. Соответствующая работа проводилась сотрудниками Университета Бригама Янга в США.
Ученые рассказали о рисках серьезных знакомств в подростковом возрасте

В рамках исследования ученые на протяжении трех месяцев наблюдали за 100 парами подростков. Специалисты анализировали общие романтические взаимодействия между влюбленными, что могло бы отражаться на их настроении или благополучии. В итоге оказалось, что возникающие между юными парами конфликты способны приводить к колебаниям состояния человека в течение дня.

Объясняется это тем, что в подростковые годы человек продолжает когнитивное и эмоциональное развитие, у некоторых из школьников недостаточно “внутренних” ресурсов для решения возникающих разногласий и проблем. Притом, когда в настроении подростков фиксировались колебания, их отрицательные эмоции только усиливались. Ученые надеются, что понимание эмоций молодых людей поможет взрослым более грамотно подходить к их воспитанию.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 04:00

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