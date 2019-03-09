Ученые рассказали о рисках серьезных знакомств в подростковом возрасте





В рамках исследования ученые на протяжении трех месяцев наблюдали за 100 парами подростков. Специалисты анализировали общие романтические взаимодействия между влюбленными, что могло бы отражаться на их настроении или благополучии. В итоге оказалось, что возникающие между юными парами конфликты способны приводить к колебаниям состояния человека в течение дня.Объясняется это тем, что в подростковые годы человек продолжает когнитивное и эмоциональное развитие, у некоторых из школьников недостаточно “внутренних” ресурсов для решения возникающих разногласий и проблем. Притом, когда в настроении подростков фиксировались колебания, их отрицательные эмоции только усиливались. Ученые надеются, что понимание эмоций молодых людей поможет взрослым более грамотно подходить к их воспитанию.