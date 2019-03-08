АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пережившие войну люди становятся более религиозными
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Хореограф Мигель резко высказался о репутации Максима Фадеева

Хореограф Мигель резко высказался о Максиме Фадееве в рамках онлайн-шоу Comment Out. Наставник «Танцев» считает, что известный продюсер совершил в жизни много нелицеприятных поступков, обидел не одного хорошего человека.
Хореограф Мигель резко высказался о репутации Максима Фадеева

Фадеев часто конфликтовал с коллегами по шоу-бизнесу, на продюсера не раз жаловались его подопечные - начинающие звезды, поэтому его репутацию нельзя назвать идеальной. В последнее время многие артисты ополчились на знаменитость, не остался в стороне и Мигель, всегда безбоязненно выражающий собственное мнению по любому вопросу.
Хореограф Мигель резко высказался о репутации Максима Фадеева

Хореограф на шоу Владимира Маркони, где участникам предлагается написать комментарий звезде или получить наказание, выступил в паре с Екатериной Варнавой. Актрисе выпало спросить у Федора Емельяненко, будет ли тот скидываться Фадееву на абонемент в тренажерный зал, добавив хэштег «жирный намек». Знаменитость отказалась от задания, но Мигель не смутился и решил его выполнить. Наставник проекта «Танцы» считает, что продюсер заслуживает такого отношения, так как сделал за всю свою карьеру много «гадостей» другим.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники подозревают, что Сергей
Анна Калашникова рассказала о своих
В небе над Амстердамом парил НЛО
Сергей Захарьяш путешествует по Европе
Наталья Рудова не может встать с
Хореограф Мигель резко высказался о
Певица Жанна Агузарова изменилась до
НАТО готовится ответить на размещение
В честь 8 марта Тимати навестил больных
Экс-участница "Дом-2" Дана Николенко
Астрономы пытаются разгадать тайну
Житель Ростова-на-Дону 40 минут
Беременная Меган Маркл получила от
В Московском метрополитене сотрудники 8
Андрей Малахов посадил своего
Максим Галкин пожалел живущих в
В Сети показали «правильный» способ
Земля является тюрьмой для человечества
В Санкт-Петербурге феминистка с газовым
Ученые: Недосыпание негативно влияет на
Алексей Макаров показал колбасу в виде
Назван ТОП-5 самых полезных
Никита Джигурда пришел поддержать
Захар Саленко показал ролик с Ириной
Эдгард Запашный пошутил над «банально»
Александра Черно в конкурсе "Свадьба на
Сергей Шнуров в стихах пожаловался на
Ксения Собчак получила праздничный
Эксперты назвали имена женщин, у
Евгений Петросян встретился с Людмилой
Просмотреть все новости