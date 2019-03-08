Хореограф Мигель резко высказался о репутации Максима Фадеева





Фадеев часто конфликтовал с коллегами по шоу-бизнесу, на продюсера не раз жаловались его подопечные - начинающие звезды, поэтому его репутацию нельзя назвать идеальной. В последнее время многие артисты ополчились на знаменитость, не остался в стороне и Мигель, всегда безбоязненно выражающий собственное мнению по любому вопросу.Хореограф на шоу Владимира Маркони, где участникам предлагается написать комментарий звезде или получить наказание, выступил в паре с Екатериной Варнавой. Актрисе выпало спросить у Федора Емельяненко, будет ли тот скидываться Фадееву на абонемент в тренажерный зал, добавив хэштег «жирный намек». Знаменитость отказалась от задания, но Мигель не смутился и решил его выполнить. Наставник проекта «Танцы» считает, что продюсер заслуживает такого отношения, так как сделал за всю свою карьеру много «гадостей» другим.