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В честь 8 марта Тимати навестил больных детей в больнице Москвы

Отечественный рэпер Тимати в честь 8 марта решил сделать доброе дело и посетил больных детей в одной из больниц Москвы. Артист принял участие в масштабной акции “Вам, любимые!”.
В честь 8 марта Тимати навестил больных детей в больнице Москвы

В рамках благотворительной акции Тимати приехал в городскую клинику им. Башляевой в Москве, куда доставил много подарков для юных пациентов. Рэп-исполнитель успел пообщаться с десятками юных поклонников, вручить им приятные презенты, раздать автографы, и сделать несколько фото как с детьми, так и с сотрудниками медицинского учреждения.

В Международный женский день участниками вышеуказанной акции стали сотни граждан, поскольку только на территории Москвы организованы порядка 50 различных благотворительных площадок. Участники “Вам, любимые!” преимущественно раздают цветы женщинам, а также проводят разного рода флэшмобы. Многие музеи России в честь 8 марта предоставили для женщин право на бесплатный вход.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:00

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