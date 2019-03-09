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Ученые рассказали, что лицемерие способствует неверности

Ученые провели ряд исследований, позволивших выяснить, что моральное лицемерие может не только оправдывать неверность, но даже способствовать ей. С помощью подобного поведения неверные избранники могут быстрее рационализировать свои неправильные желания, сообщается в издании Personality and Social Psychology Bulletin.
Ученые рассказали, что лицемерие способствует неверности

Согласно данным, супружеская неверность – тревожно распространенное явление, встречающееся в жизни 25% пар. Специалисты отметили: лицемерие может стимулировать изменщиков совершать аналогичные действия в дальнейшем. Таким индивидам проще относиться к своим «ошибкам», как менее проблемным. Они не считают измену чем-то аморальным, а наоборот пытаются обвинить в подобном преданного и любящего партнера.

В ходе исследования эксперты обратили внимание на гипотетическую реакцию людей на возможный и реальный факты неверности. Эффект, проявленный в случаях настоящей измены, был сильнее. Изменщики имели большую склонность обвинять своих супругов и пытались найти смягчающие их вину обстоятельства.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 03:00

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