Ученые рассказали, что лицемерие способствует неверности





Согласно данным, супружеская неверность – тревожно распространенное явление, встречающееся в жизни 25% пар. Специалисты отметили: лицемерие может стимулировать изменщиков совершать аналогичные действия в дальнейшем. Таким индивидам проще относиться к своим «ошибкам», как менее проблемным. Они не считают измену чем-то аморальным, а наоборот пытаются обвинить в подобном преданного и любящего партнера.В ходе исследования эксперты обратили внимание на гипотетическую реакцию людей на возможный и реальный факты неверности. Эффект, проявленный в случаях настоящей измены, был сильнее. Изменщики имели большую склонность обвинять своих супругов и пытались найти смягчающие их вину обстоятельства.