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Ученые: Отказ миллениалов от традиционного питания повышает риск дефицита цинка

Отказ современных миллениалов от традиционного питания влечет за собой дефицит цинка. Соответствующие заключения сделаны учеными из Великобритании по итогам проведенного исследования.
Ученые: Отказ миллениалов от традиционного питания повышает риск дефицита цинка

Нехватка цинка в организме повышает риск развития ряда проблем со здоровьем, включая диабет, онкологию, а также заболевания печени. Кроме того, в таком случае процесс беременности может протекать сложнее. Из-за влияния Интернета на фоне смены пищевых привычек миллениалы реже включают в свой рацион печень, различные морепродукты, а также копчености.

Представители Университета Кардиффа отмечают, что за последние годы рацион жителей Британии и в целом молодежи столкнулся со значительными изменениями. Если в организме достаточно цинка, он способствует заживлению ран, провоцирует рост клеток, а также помогает сократить риск проблем со зрением, повышает фертильность и борется с воспалениями. Одним из лучших источников минерала считается постное красное мясо.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 01:00

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