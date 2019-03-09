Ученые: Отказ миллениалов от традиционного питания повышает риск дефицита цинка





Нехватка цинка в организме повышает риск развития ряда проблем со здоровьем, включая диабет, онкологию, а также заболевания печени. Кроме того, в таком случае процесс беременности может протекать сложнее. Из-за влияния Интернета на фоне смены пищевых привычек миллениалы реже включают в свой рацион печень, различные морепродукты, а также копчености.Представители Университета Кардиффа отмечают, что за последние годы рацион жителей Британии и в целом молодежи столкнулся со значительными изменениями. Если в организме достаточно цинка, он способствует заживлению ран, провоцирует рост клеток, а также помогает сократить риск проблем со зрением, повышает фертильность и борется с воспалениями. Одним из лучших источников минерала считается постное красное мясо.