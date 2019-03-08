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Астрономы пытаются разгадать тайну рождения одинокой “призрачной галактики” во Вселенной

Астрономы из США предпринимают попытки разгадать тайну рождения во Вселенной одинокой “призрачной галактики”. Соответствующая работа осуществляется сотрудниками Университета штата Сан-Хосе.
Астрономы пытаются разгадать тайну рождения одинокой “призрачной галактики” во Вселенной

Речь идет о галактике DGSAT I, чья особенность в том, что с момента рождения она практически не перенесла существенных изменений. Звездное скопление считают ультрадиффузным, а свой первоначальный вид оно сохранило благодаря тому, что не подвергалось серьезным потрясениям. Сейчас астрономы пытаются установить, из каких компонентов состоит “призрачная галактика”, ее химический состав поможет ученым раскрыть тайну рождения DGSAT I.

Посредством установленных на Гавайях телескопов исследователи уже установили, что система анемична, не имея достаточного количества железа, а формирование скопления стартовало порядка 3 млрд лет назад. Если ученые разгадают секрет DGSAT I, это поможет им понять характер других подобных галактик во Вселенной.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:55

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