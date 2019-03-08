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Житель Ростова-на-Дону 40 минут наблюдал за НЛО в ночном небе

Житель Ростова-на-Дону рассказал в соцсетях, что 40 минут наблюдал за НЛО в ночном небе. Объект был хорошо виден из домов на Каширской улице.
Житель Ростова-на-Дону 40 минут наблюдал за НЛО в ночном небе

В паблике "Ростов Главный" соцсети "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой, по мнению автора, можно видеть инопланетный корабль. Заснял его житель Каширской улицы из окна своего дома, приняв за фейерверк. Ночью с 7 на 8 марта мужчина обратил внимание на падающую вспышку, однако затем она замерла и не двигалась с места 40 минут или дольше.

Житель Ростова отметил, что объект не может быть звездой, ведь на небе их не видно и сияют они тусклее. Скептики в комментариях под роликом написали, что НЛО на самом деле является обычным фонарём на верху какого-нибудь строящегося высотного здания либо прожектором башенного крана. Сторонники уфологии решили, что в Ростов вполне могли наведаться пришельцы из космоса.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:48

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