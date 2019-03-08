Андрей Малахов посадил своего полуторагодовалого сына на жесткую диету

Наследник Малахова растет настоящим крепышом. В 1 год и 3 месяца мальчик весит уже 15 килограммов, так как очень любит вкусно покушать, а это для его возраста «многовато». Звездные родители беспокоятся о здоровье сына, поэтому решили ограничивать его в еде. Шкулева следит, чтобы малыш меньше употреблял хлебобулочных изделий и других высококалорийных продуктов. На ужин ребенку готовят диетические блюда.Малахов редко рассказывает о сыне, и до сих пор общественность не видела его фотографий. Телеведущий старается уделять наследнику внимание, как только выпадает возможность и свободное время. Звездная пара долго мечтала о ребенке, поэтому он стал для них очень желанным.