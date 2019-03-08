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Андрей Малахов посадил своего полуторагодовалого сына на жесткую диету

Андрей Малахов в эфире «Судьбы человека» Бориса Корчевникова раскрыл детали воспитания сына Александра. Телеведущему и его супруге Наталье Шкулевой пришлось посадить полуторагодовалого малыша на жесткую диету, так как вес ребенка превышает нормы его возраста.
Андрей Малахов посадил своего полуторагодовалого сына на жесткую диету

Наследник Малахова растет настоящим крепышом. В 1 год и 3 месяца мальчик весит уже 15 килограммов, так как очень любит вкусно покушать, а это для его возраста «многовато». Звездные родители беспокоятся о здоровье сына, поэтому решили ограничивать его в еде. Шкулева следит, чтобы малыш меньше употреблял хлебобулочных изделий и других высококалорийных продуктов. На ужин ребенку готовят диетические блюда.

Малахов редко рассказывает о сыне, и до сих пор общественность не видела его фотографий. Телеведущий старается уделять наследнику внимание, как только выпадает возможность и свободное время. Звездная пара долго мечтала о ребенке, поэтому он стал для них очень желанным.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:30

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