Беременная Меган Маркл получила от Елизаветы II новую должность





Несмотря на поздний срок беременности Меган Маркл продолжает вести активную деятельность, посещает различные мероприятия, и не торопится уходить в декрет. Теперь же стало известно, что британская королева назначила супругу принца Гарри на должность вице-президента организации Commonwealth Trust, сведения о чем подтверждаются в пресс-релизе Кенсингтонского дворца. Деятельность фонда ориентирована на то, чтобы обеспечить положительные изменения в обществе, предоставление рабочих мест, и возможность осуществлять микропредпринимательство.Отмечается, что работа Меган Маркл будет заключаться с сотрудничестве с молодежью, общении с женщинами и девушками. Главой фонда выступает непосредственно принц Гарри, пока Елизавета II является патроном. Назначение герцогини произошло перед тем, как она в честь 8 марта участвовала в дискуссионном форуме с представителями феминистских организаций.