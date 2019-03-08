АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пережившие войну люди становятся более религиозными
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Беременная Меган Маркл получила от Елизаветы II новую должность

Меган Маркл получила от Елизаветы II новую должность и теперь ей придется выполнять больше обязанностей. О назначении супруги принца Гарри стало известно 8 марта.
Беременная Меган Маркл получила от Елизаветы II новую должность

Несмотря на поздний срок беременности Меган Маркл продолжает вести активную деятельность, посещает различные мероприятия, и не торопится уходить в декрет. Теперь же стало известно, что британская королева назначила супругу принца Гарри на должность вице-президента организации Commonwealth Trust, сведения о чем подтверждаются в пресс-релизе Кенсингтонского дворца. Деятельность фонда ориентирована на то, чтобы обеспечить положительные изменения в обществе, предоставление рабочих мест, и возможность осуществлять микропредпринимательство.
Беременная Меган Маркл получила от Елизаветы II новую должность

Отмечается, что работа Меган Маркл будет заключаться с сотрудничестве с молодежью, общении с женщинами и девушками. Главой фонда выступает непосредственно принц Гарри, пока Елизавета II является патроном. Назначение герцогини произошло перед тем, как она в честь 8 марта участвовала в дискуссионном форуме с представителями феминистских организаций.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники подозревают, что Сергей
Анна Калашникова рассказала о своих
В небе над Амстердамом парил НЛО
Сергей Захарьяш путешествует по Европе
Наталья Рудова не может встать с
Хореограф Мигель резко высказался о
Певица Жанна Агузарова изменилась до
НАТО готовится ответить на размещение
В честь 8 марта Тимати навестил больных
Экс-участница "Дом-2" Дана Николенко
Астрономы пытаются разгадать тайну
Житель Ростова-на-Дону 40 минут
Беременная Меган Маркл получила от
В Московском метрополитене сотрудники 8
Андрей Малахов посадил своего
Максим Галкин пожалел живущих в
В Сети показали «правильный» способ
Земля является тюрьмой для человечества
В Санкт-Петербурге феминистка с газовым
Ученые: Недосыпание негативно влияет на
Алексей Макаров показал колбасу в виде
Назван ТОП-5 самых полезных
Никита Джигурда пришел поддержать
Захар Саленко показал ролик с Ириной
Эдгард Запашный пошутил над «банально»
Александра Черно в конкурсе "Свадьба на
Сергей Шнуров в стихах пожаловался на
Ксения Собчак получила праздничный
Эксперты назвали имена женщин, у
Евгений Петросян встретился с Людмилой
Просмотреть все новости