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Эксперты назвали 5 ситуаций, когда пригодятся навыки медитации

Эксперты назвали 5 ситуаций, когда навыки медитации пригодятся больше всего. Об этом известно из зарубежных источников массовой информации.
Эксперты назвали 5 ситуаций, когда пригодятся навыки медитации

Психологические упражнения используют в оздоровительной, религиозной и духовной практике. Они могут помочь уснуть, для этого нужно правильно дышать и чувствовать внешние факторы, например такие, как свежесть постельного белья. Стресс при перелете можно предотвратить с помощью медитации для снятия напряжения со всего тела.

Для того чтоб снять физическую боль, нужно совершить следующие умственные действия и обратить внимание на ощущения, а не пробовать чем-то отвлечься. При дискомфорте ученые советуют расслабить свое тело, ведь напряжение только усиливает его. Пригодятся навыки координации дыхания и при занятиях спортом.

Часто бывает волнительная ситуация, например, перед важным выступлением, в очереди к врачу, перед экзаменом. Здесь поможет медитация, в ходе которой нужно следить за дыханием, думать о хорошем и успокоиться.

Навыки медитации помогают человеку войти в гармонию с самим собой.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 00:00

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