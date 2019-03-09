Эксперты назвали 5 ситуаций, когда пригодятся навыки медитации





Психологические упражнения используют в оздоровительной, религиозной и духовной практике. Они могут помочь уснуть, для этого нужно правильно дышать и чувствовать внешние факторы, например такие, как свежесть постельного белья. Стресс при перелете можно предотвратить с помощью медитации для снятия напряжения со всего тела.Для того чтоб снять физическую боль, нужно совершить следующие умственные действия и обратить внимание на ощущения, а не пробовать чем-то отвлечься. При дискомфорте ученые советуют расслабить свое тело, ведь напряжение только усиливает его. Пригодятся навыки координации дыхания и при занятиях спортом.Часто бывает волнительная ситуация, например, перед важным выступлением, в очереди к врачу, перед экзаменом. Здесь поможет медитация, в ходе которой нужно следить за дыханием, думать о хорошем и успокоиться.Навыки медитации помогают человеку войти в гармонию с самим собой.