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В Московском метрополитене сотрудники 8 марта устроили для женщин «досмотр с пристрастием»

В Московском метрополитене сотрудники решили устроить для женщин 8 марта «досмотр с пристрастием». Представительницы прекрасного пола должны были проходить через рамки необычных детекторов, говорящих дамам комплименты.

В Московском метрополитене сотрудники 8 марта устроили для женщин «досмотр с пристрастием»

Интересная акция, где женщины проходят «говорящий» досмотр была запечатлена на видео и опубликована на видеохостинге YouTube. На кадрах ролика можно увидеть, как работники станции просят пассажирок дополнительно пройти через рамку, отреагировавшую на металл. В начале этот факт очень смутил многих девушек, но потом их настроение резко изменилось.

Дело в том, что из устройства звучит голос и произносит слова: «Вы невероятно красивы сегодня!», «Вы просто божественны», «Быть такой красивой – это преступление», «У вас самая милая улыбка на свете». После такого приятного досмотра сотрудники метрополитена поздравляют девушек с 8 марта и вручают им букеты цветов. Акция произвела впечатление на представительниц прекрасного пола и, судя по ролику, они получили положительные эмоции на весь день.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:34

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