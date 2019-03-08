В Московском метрополитене сотрудники 8 марта устроили для женщин «досмотр с пристрастием»
В Московском метрополитене сотрудники решили устроить для женщин 8 марта «досмотр с пристрастием». Представительницы прекрасного пола должны были проходить через рамки необычных детекторов, говорящих дамам комплименты.
Интересная акция, где женщины проходят «говорящий» досмотр была запечатлена на видео и опубликована на видеохостинге YouTube. На кадрах ролика можно увидеть, как работники станции просят пассажирок дополнительно пройти через рамку, отреагировавшую на металл. В начале этот факт очень смутил многих девушек, но потом их настроение резко изменилось.
Дело в том, что из устройства звучит голос и произносит слова: «Вы невероятно красивы сегодня!», «Вы просто божественны», «Быть такой красивой – это преступление», «У вас самая милая улыбка на свете». После такого приятного досмотра сотрудники метрополитена поздравляют девушек с 8 марта и вручают им букеты цветов. Акция произвела впечатление на представительниц прекрасного пола и, судя по ролику, они получили положительные эмоции на весь день.
Интересная акция, где женщины проходят «говорящий» досмотр была запечатлена на видео и опубликована на видеохостинге YouTube. На кадрах ролика можно увидеть, как работники станции просят пассажирок дополнительно пройти через рамку, отреагировавшую на металл. В начале этот факт очень смутил многих девушек, но потом их настроение резко изменилось.
Дело в том, что из устройства звучит голос и произносит слова: «Вы невероятно красивы сегодня!», «Вы просто божественны», «Быть такой красивой – это преступление», «У вас самая милая улыбка на свете». После такого приятного досмотра сотрудники метрополитена поздравляют девушек с 8 марта и вручают им букеты цветов. Акция произвела впечатление на представительниц прекрасного пола и, судя по ролику, они получили положительные эмоции на весь день.
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:34