Российский военный получил ножевое ранение на базе в Армении
Российский военный 22 лет получил ножевое ранение в грудь на базе в Армении. Пострадавший был доставлен ночью с 7 на 8 марта в медучреждение города Гюмри.
Наира Арутюнян из СК Армении сообщила, что на военной базе неизвестный серьёзно ранил гражданина России. Служил 22-летний мужчина в Гюмри Ширакской области. С 102 базы, по сведениям местных СМИ, пострадавшего доставили ночью 7 марта в медцентр, где ему оказали экстренную помощь врачи.
В груди у военнослужащего оказалась колюще-режущая рана. Россиянин не смог рассказать о произошедшем на базе, поскольку пребывал в тяжёлом состоянии.
Арутюнян заявила, что по факту умышленного нанесения вреда здоровью военного возбудили уголовное дело. Преступнику грозит до 7 лет тюрьмы. Назначены дактилоскопическая и судмедэкспертиза.
Правоохранители Гюмри ведут розыскные мероприятия. Отметим, что 102 военная база была открыта в Армении с 1995 года согласно договору между двумя государствами. Её дислокация была продлена до 2044 года.
Наира Арутюнян из СК Армении сообщила, что на военной базе неизвестный серьёзно ранил гражданина России. Служил 22-летний мужчина в Гюмри Ширакской области. С 102 базы, по сведениям местных СМИ, пострадавшего доставили ночью 7 марта в медцентр, где ему оказали экстренную помощь врачи.
В груди у военнослужащего оказалась колюще-режущая рана. Россиянин не смог рассказать о произошедшем на базе, поскольку пребывал в тяжёлом состоянии.
Арутюнян заявила, что по факту умышленного нанесения вреда здоровью военного возбудили уголовное дело. Преступнику грозит до 7 лет тюрьмы. Назначены дактилоскопическая и судмедэкспертиза.
Правоохранители Гюмри ведут розыскные мероприятия. Отметим, что 102 военная база была открыта в Армении с 1995 года согласно договору между двумя государствами. Её дислокация была продлена до 2044 года.
Происшествия
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:57