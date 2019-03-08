Российский военный получил ножевое ранение на базе в Армении





Наира Арутюнян из СК Армении сообщила, что на военной базе неизвестный серьёзно ранил гражданина России. Служил 22-летний мужчина в Гюмри Ширакской области. С 102 базы, по сведениям местных СМИ, пострадавшего доставили ночью 7 марта в медцентр, где ему оказали экстренную помощь врачи.В груди у военнослужащего оказалась колюще-режущая рана. Россиянин не смог рассказать о произошедшем на базе, поскольку пребывал в тяжёлом состоянии.Арутюнян заявила, что по факту умышленного нанесения вреда здоровью военного возбудили уголовное дело. Преступнику грозит до 7 лет тюрьмы. Назначены дактилоскопическая и судмедэкспертиза.Правоохранители Гюмри ведут розыскные мероприятия. Отметим, что 102 военная база была открыта в Армении с 1995 года согласно договору между двумя государствами. Её дислокация была продлена до 2044 года.