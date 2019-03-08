Светлана Лобода не заметила "выпавшую" из костюма грудь





На фотографии певица, готовящаяся к выходу на сцену, запечатлена у зеркала. Звезда так увлеклась, поправляя макияж, что не заметила, как объектив камеры подловил один пикантный нюанс. В кадр попала обнажившаяся грудь певицы, слегка прикрытая прядью волос.Поклонники не увидели ничего пошлого в снимке. Наоборот, фото многим показалось похожим на эпизод из черно-белого фильма. Лободу поздравили с женским праздником, пожелав счастья и любви, способной «заполнить каждую клеточку души».