В Санкт-Петербурге феминистка с газовым баллончиком напала на парней из-за поздравления с 8 марта
В Санкт-Петербурге феминистка в кафе «Симона» с газовым баллончиком напала на парней, пришедших поздравить гостей и сотрудниц фем-заведения с 8 марта. Ролик с праздничной акции опубликован на YouTube-канале «Сеть».
Парни из проекта «Сеть» решили провести акцию в честь Международного женского дня и поздравить с праздником питерских феминисток. Они взяли побольше букетов с цветами и направились в фем-кафе «Симона». Девушки не ожидали такого внимания и начали возмущаться.
На опубликованных кадрах видно, что некоторые представительницы прекрасного пола никак не реагируют на происходящее, не считая администратора, набросившейся на молодых людей с криками: «Куда? Уйдите!». Парни все же оставили женщинам букеты тюльпанов и хором поздравили их с праздником, однако в конце, когда мужчины собрались уходить, одна леди брызнула в лицо участнику проекта из газового баллончика.
Авторы акции в своем видео отреагировали на инцидент фразой, где говорится, что бороться с угнетением через угнетение очень странно. Они обратились к «независимым» женщинам со словами: «Какими бы радикальными феминистками вы ни были, всегда оставайтесь людьми».
Парни из проекта «Сеть» решили провести акцию в честь Международного женского дня и поздравить с праздником питерских феминисток. Они взяли побольше букетов с цветами и направились в фем-кафе «Симона». Девушки не ожидали такого внимания и начали возмущаться.
На опубликованных кадрах видно, что некоторые представительницы прекрасного пола никак не реагируют на происходящее, не считая администратора, набросившейся на молодых людей с криками: «Куда? Уйдите!». Парни все же оставили женщинам букеты тюльпанов и хором поздравили их с праздником, однако в конце, когда мужчины собрались уходить, одна леди брызнула в лицо участнику проекта из газового баллончика.
Авторы акции в своем видео отреагировали на инцидент фразой, где говорится, что бороться с угнетением через угнетение очень странно. Они обратились к «независимым» женщинам со словами: «Какими бы радикальными феминистками вы ни были, всегда оставайтесь людьми».
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:16