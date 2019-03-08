Алексей Макаров показал колбасу в виде «восьмерки» из супермаркета
Алексей Макаров поздравил женщин с праздником весны необычным снимком в Instagram-аккаунте, сделанном в одном из супермаркетов. Кинозвезда, восхищенный увиденной на прилавке колбасой, упакованной в виде цифры «восемь», сфотографировал ее.
«Это просто праздник какой-то. Маркетинг восьмого уровня», - подписал публикацию Макаров. «Креативненько», - поддержали его поклонники. Подписчикам понравился такой оригинальный маркетинговый ход производителя мясного изделия. Некоторые «увидели» в колбасе, упакованной в виде «восьмерки», знак «бесконечности». Актера поблагодарили за подаренный позитив.
Недавно Макаров рассказывал о подарке, полученном им ко Дню защитника Отечества. Знаменитости презентовали десять пар носков, что он назвал «тихим писклявым счастьем».
«Это просто праздник какой-то. Маркетинг восьмого уровня», - подписал публикацию Макаров. «Креативненько», - поддержали его поклонники. Подписчикам понравился такой оригинальный маркетинговый ход производителя мясного изделия. Некоторые «увидели» в колбасе, упакованной в виде «восьмерки», знак «бесконечности». Актера поблагодарили за подаренный позитив.
Недавно Макаров рассказывал о подарке, полученном им ко Дню защитника Отечества. Знаменитости презентовали десять пар носков, что он назвал «тихим писклявым счастьем».
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:05