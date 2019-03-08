Алексей Макаров показал колбасу в виде «восьмерки» из супермаркета

«Это просто праздник какой-то. Маркетинг восьмого уровня», - подписал публикацию Макаров. «Креативненько», - поддержали его поклонники. Подписчикам понравился такой оригинальный маркетинговый ход производителя мясного изделия. Некоторые «увидели» в колбасе, упакованной в виде «восьмерки», знак «бесконечности». Актера поблагодарили за подаренный позитив.Недавно Макаров рассказывал о подарке, полученном им ко Дню защитника Отечества. Знаменитости презентовали десять пар носков, что он назвал «тихим писклявым счастьем».