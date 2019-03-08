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Никита Джигурда пришел поддержать Анастасию Волочкову на благотворительном концерте

Никита Джигурда пришел поддержать Анастасию Волочкову на организованном ею благотворительном концерте. Соответствующий пост появился на странице балерины в Instagram.
Никита Джигурда пришел поддержать Анастасию Волочкову на благотворительном концерте

Накануне Анастасия Волочкова провела в Москве благотворительный концерт, организованный для силовых структур РФ. На мероприятии присутствовали свыше 100 детей из города Московский, которые танцевали на сцене вместе с балериной. Поддержать знаменитость пришел и ее друг Никита Джигурда, о чем теледива сообщила в Instagram, показав совместное фото с артистом, где они облачены в яркие костюмы. Звезда отметила, что музыкант тоже участвовал в мероприятии.

Сама Анастасия Волочкова происходящим осталась довольна, ее тепло встретила публика, вручив много роскошных букетов. В паре с Ринатом Арифулиным балерина исполнила атмосферный номер под композицию Эдит Пиаф. Комментарии к постам звезда закрыла, поэтому выразить свое мнение ее подписчики не смогли.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:55

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