Эдгард Запашный пошутил над «банально» поздравляющим женщин с 8 Марта братом Аскольдом

Пока Аскольд Запашный, глядя в объектив, произносил речь о том, как женщины прекрасны, как умеют украшать жизнь мужчинам, обожающим своих избранниц, его брат резко перевел камеру на тигра. Дрессировщик удивился, ведь он не успел поздравить дам с 8 Марта. Попав снова в кадр, артист произнес те же «банальные» слова.Эдгард Запашный в очередной раз убрал от брата камеру и навел на животное, заявив, что поздравление Аскольда менее интересно подписчикам, нежели тигру. Всем понравился шуточный «номер» «юмористов» Запашных, а женщины-поклонницы поблагодарили дрессировщиков за приятный подарок.