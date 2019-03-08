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Эдгард Запашный пошутил над «банально» поздравляющим женщин с 8 Марта братом Аскольдом

Аскольд Запашный решил вместе с тигром Рики поздравить женщин с 8 Марта через видеообращение в своем Instagram-микроблоге. Брат дрессировщика Эдгард раскритиковал родственника за банальные слова, пошутив, что ему интересней снимать хищника.
Эдгард Запашный пошутил над «банально» поздравляющим женщин с 8 Марта братом Аскольдом

Пока Аскольд Запашный, глядя в объектив, произносил речь о том, как женщины прекрасны, как умеют украшать жизнь мужчинам, обожающим своих избранниц, его брат резко перевел камеру на тигра. Дрессировщик удивился, ведь он не успел поздравить дам с 8 Марта. Попав снова в кадр, артист произнес те же «банальные» слова.

Эдгард Запашный в очередной раз убрал от брата камеру и навел на животное, заявив, что поздравление Аскольда менее интересно подписчикам, нежели тигру. Всем понравился шуточный «номер» «юмористов» Запашных, а женщины-поклонницы поблагодарили дрессировщиков за приятный подарок.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:44

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