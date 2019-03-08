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Сергей Шнуров в стихах пожаловался на домашнее насилие со стороны женщин

Сергей Шнуров пожаловался в стиха на домашнее насилие со стороны женщин. Соответствующий пост в честь 8 марта появился на странице фронтмена группы “Ленинград” в Instagram.
Сергей Шнуров в стихах пожаловался на домашнее насилие со стороны женщин

В своем профиле Сергей Шнуров заявил, что на территории России чаще всего именно женщины “лупят” мужчин, особенно если те позволяют себе злоупотреблять спиртным. Фронтмен “Ленинграда” отметил, что хотя дам и считают слабым полом, это не относится к их кулакам и “суровым лицам”. Мужчин артист призвал поздравить своих возлюбленным с праздником “Бой Бабы”, чтобы потом не пришлось оказаться в больнице.

Реакция подписчиков на такое творчество Сергея Шнурова оказалась неоднозначной. Некоторые подписчики, особенно мужчины, оценили точку зрения музыканта. Однако нашлись и те, кто посчитал слова чрезмерно грубыми, отметив, что проблема домашнего насилия в РФ стоит остро, и это не самый удачный повод для шуток, даже в таком ключе. Оценить пост успели более 42 тысяч пользователей Сети.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:37

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