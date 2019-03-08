Евгений Петросян встретился с Людмилой Максаковой в театре "Современник"

"Она, конечно, борец и истинный человек театра - провела весь день на работе и только к ночи уехала домой", - восхитился артист.

"Артисты не только играют и поют, но и выполняют сложные акробатические элементы. Получился очень яркий симбиоз музыкального спектакля не только о цирке, но и вместе с ним о жизни", - рассказал юморист.

Петросян поделился с подписчиками в Instagram подробностями своей встречи с Максаковой и Галиной Волчек в "Современнике". Юморист показал фото, где позирует вместе с актрисой, одетой в роскошную шубу. С ней комик поговорил об общем друге - писателе Аркадии Хайте. Также в антракте Петросяну удалось застать Волчек.Особенно понравилось комику, что актёры и режиссёр придали классической пьесе "современное звучание", не опускаясь до интимных сцен. До этого Петросян посмотрел "Принцессу цирка" в "Театре мюзикла".