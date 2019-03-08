АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пережившие войну люди становятся более религиозными
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Евгений Петросян встретился с Людмилой Максаковой в театре "Современник"

Евгений Петросян рассказал поклонникам, как встретился с Людмилой Максаковой в театре "Современник". Юморист посетил спектакль "Пигмалион", которым остался очень доволен.
Евгений Петросян встретился с Людмилой Максаковой в театре "Современник"

Петросян поделился с подписчиками в Instagram подробностями своей встречи с Максаковой и Галиной Волчек в "Современнике". Юморист показал фото, где позирует вместе с актрисой, одетой в роскошную шубу. С ней комик поговорил об общем друге - писателе Аркадии Хайте. Также в антракте Петросяну удалось застать Волчек.

"Она, конечно, борец и истинный человек театра - провела весь день на работе и только к ночи уехала домой", - восхитился артист.

Особенно понравилось комику, что актёры и режиссёр придали классической пьесе "современное звучание", не опускаясь до интимных сцен. До этого Петросян посмотрел "Принцессу цирка" в "Театре мюзикла".

"Артисты не только играют и поют, но и выполняют сложные акробатические элементы. Получился очень яркий симбиоз музыкального спектакля не только о цирке, но и вместе с ним о жизни", - рассказал юморист.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Назван ТОП-5 самых полезных
Никита Джигурда пришел поддержать
Захар Саленко показал ролик с Ириной
Эдгард Запашный пошутил над «банально»
Александра Черно в конкурсе "Свадьба на
Сергей Шнуров в стихах пожаловался на
Ксения Собчак получила праздничный
Эксперты назвали имена женщин, у
Евгений Петросян встретился с Людмилой
Кроссовер Changan CS95 получил
Ольга Бузова назвала 8 марта приятным
Создатели «Симпсонов» отказались от
Антон Гусев признался, что занимался
В честь 8 марта владельцы PlayStation 4
Жители России вошли в число лидеров по
Сын Рудковской и Плющенко не любит
Наталья Подольская прокомментировала
Сергей Лазарев сообщил о 16-летии
«КосмоКурс» разрешит туристам брать в
Елизавета Боярская похвасталась
Медики рассказали о способах
Егор Крид показал архивное фото и
Любимая сеть магазинов Кейт Миддлтон
Александр Васильев оригинально
Российский военный получил ножевое
Друзья заступились за обвиненную в
Светлана Лобода не заметила "выпавшую"
В США энтузиаст построил “безумный
Любимый кондитер Аллы Пугачевой
В Сети опубликован список возможных
Просмотреть все новости