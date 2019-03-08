Эксперты назвали имена женщин, у которых стоит приобретать авто





Статистика указывает на то, что число женщин-водителей в РФ достигает порядка 25%, и этот показатель регулярно растет. В рамках исследования эксперты изучили данные авто возрастом 3-5 лет, у которых в ПТС в качестве владельца записана лишь одна автоледи. Впоследствии удалось установить, у дам с какими именами состояние кузова и салона оказалось наиболее высоким.Среди кузовов наиболее ухоженные варианты оказались у автоледи с именами Наталья, Лариса и Любовь. Что до салона, то здесь лучшее состоянии отмечено у дам по имени Виктория, Оксана, а также Наталья. Самое высокое техническое состояние оказалось у транспортных средств девушек по имени Анна, Виктория и Оксана. У женщин с такими именами эксперты рекомендуют покупать автомобили.