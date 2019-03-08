Создатели «Симпсонов» отказались от классического эпизода, озвученного Майклом Джексоном
Создатели популярного американского мультипликационного сериала «Симпсоны» решили отказаться от классического эпизода, где звучит голос короля поп-музыки Майкла Джексона. Как заявил Джеймс Брукс, исполнительный продюсер сериала, это решение было принято из-за новых обвинений певца в сексуальных домогательствах по отношению к детям.
В своем интервью корреспондентам издания The Wall Street Journal Джеймс Брукс объяснил, что удалить фрагмент с голосом легенды поп-музыки было единственным возможным выбором, так как люди, с которыми ему приходится работать, «настроены однозначно». Серию, озвученную Майклом Джексоном, больше не будут показывать по телевидению и удалят со всех стриминговых ресурсов. Это связано с обвинениями в адрес знаменитости, прозвучавшими в скандальной документальной киноленте «Покидая Неверленд».
Впервые эпизод вышел на экраны в 1991-м, где появился некий лысый большой мужчина, являющийся пациентом одной из психиатрических клиник. Он звонит в дом Симпсонов из учреждения и голосом поп-звезды заявляет, что он Майкл Джексон. Барт Симпсон не верит незнакомцу и начинает задавать мужчине наводящие вопросы.
В своем интервью корреспондентам издания The Wall Street Journal Джеймс Брукс объяснил, что удалить фрагмент с голосом легенды поп-музыки было единственным возможным выбором, так как люди, с которыми ему приходится работать, «настроены однозначно». Серию, озвученную Майклом Джексоном, больше не будут показывать по телевидению и удалят со всех стриминговых ресурсов. Это связано с обвинениями в адрес знаменитости, прозвучавшими в скандальной документальной киноленте «Покидая Неверленд».
Впервые эпизод вышел на экраны в 1991-м, где появился некий лысый большой мужчина, являющийся пациентом одной из психиатрических клиник. Он звонит в дом Симпсонов из учреждения и голосом поп-звезды заявляет, что он Майкл Джексон. Барт Симпсон не верит незнакомцу и начинает задавать мужчине наводящие вопросы.
Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:09