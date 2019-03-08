Создатели «Симпсонов» отказались от классического эпизода, озвученного Майклом Джексоном





В своем интервью корреспондентам издания The Wall Street Journal Джеймс Брукс объяснил, что удалить фрагмент с голосом легенды поп-музыки было единственным возможным выбором, так как люди, с которыми ему приходится работать, «настроены однозначно». Серию, озвученную Майклом Джексоном, больше не будут показывать по телевидению и удалят со всех стриминговых ресурсов. Это связано с обвинениями в адрес знаменитости, прозвучавшими в скандальной документальной киноленте «Покидая Неверленд».Впервые эпизод вышел на экраны в 1991-м, где появился некий лысый большой мужчина, являющийся пациентом одной из психиатрических клиник. Он звонит в дом Симпсонов из учреждения и голосом поп-звезды заявляет, что он Майкл Джексон. Барт Симпсон не верит незнакомцу и начинает задавать мужчине наводящие вопросы.