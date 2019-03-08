Кроссовер Changan CS95 получил рестайлинговую версию
Китайский автобренд Changan, известный как CHANA, внес серьезные обновления в кроссовер CS95. Производитель поделился снимками модели в рестайлинговом виде с измененным экстерьером.
На автомобильном рынке Китая паркетник CS95 появился около двух лет назад и за первый год разошелся тиражом в 21 000 единиц. В 2018 году компания не сумела реализовать даже 7000 машин, но решила не сворачивать производство кроссовера, а подвергнуть его серьезным изменениям. Дизайнеры Changan потрудились над экстерьером CS95, добавив в него отвечающие современным тенденциям элементы. Теперь автомобиль может похвастаться оригинальной радиаторной решеткой, обновленными бамперами, колесными арками, окрашенными в тон кузова, и соединенными в единую полосу фонарями. В салоне рестайлиноговой версии паркетника появилась полностью переделанная центральная консоль, новый блок климат-контроля, современное рулевое колесо и стильная подсветка.
Моторную гамму разработчики решили оставить без изменений. Подкапотное пространство паркетника, представленного на фото, по-прежнему, занимает бензиновый 2,0-литровый двигатель на 233 л. с. Выход модели CS95 на рынок ожидается во втором квартале 2019 года.
На автомобильном рынке Китая паркетник CS95 появился около двух лет назад и за первый год разошелся тиражом в 21 000 единиц. В 2018 году компания не сумела реализовать даже 7000 машин, но решила не сворачивать производство кроссовера, а подвергнуть его серьезным изменениям. Дизайнеры Changan потрудились над экстерьером CS95, добавив в него отвечающие современным тенденциям элементы. Теперь автомобиль может похвастаться оригинальной радиаторной решеткой, обновленными бамперами, колесными арками, окрашенными в тон кузова, и соединенными в единую полосу фонарями. В салоне рестайлиноговой версии паркетника появилась полностью переделанная центральная консоль, новый блок климат-контроля, современное рулевое колесо и стильная подсветка.
Моторную гамму разработчики решили оставить без изменений. Подкапотное пространство паркетника, представленного на фото, по-прежнему, занимает бензиновый 2,0-литровый двигатель на 233 л. с. Выход модели CS95 на рынок ожидается во втором квартале 2019 года.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:16