Жители России вошли в число лидеров по получению паспортов Кипра
Более 1,3 тысяч жителей России в 2017 году получили паспорт Кипра. В начале этого года государство усложнило процедуру получения документа.
По статистике управления Евросоюза, известно, что число иностранцев получивших гражданство Европы составило 825 тысяч людей в 2017 году и 995 тысяч людей в 2016 году.
За 2017 год паспорта получили 5517 иностранцев. Большую часть граждан, составили россияне. За ними идут жители Великобритании и Украины.
В Марокко выдали самое большое количество паспортов - 68 тысяч. На втором месте расположились албанцы с цифрой более 58 тысяч, а сразу за ними индийцы, которые выдали документ почти 32 тысячам иностранцев. Дальше идет Турция, Румыния, Пакистан и Бразилия.
Население Кипра в 2017 году возросло 5,5 тысяч иностранцев, из которых 23,8 жители России, 9,1% жители Великобритании, 8,7% жители Украины.
Зимой 2019 года парламент Кипра принял решение о ужесточении процедуры получения гражданства в стране. Новый закон о выдаче «золотого паспорта» вступит в силу 31 января 2020 года.
По статистике управления Евросоюза, известно, что число иностранцев получивших гражданство Европы составило 825 тысяч людей в 2017 году и 995 тысяч людей в 2016 году.
За 2017 год паспорта получили 5517 иностранцев. Большую часть граждан, составили россияне. За ними идут жители Великобритании и Украины.
В Марокко выдали самое большое количество паспортов - 68 тысяч. На втором месте расположились албанцы с цифрой более 58 тысяч, а сразу за ними индийцы, которые выдали документ почти 32 тысячам иностранцев. Дальше идет Турция, Румыния, Пакистан и Бразилия.
Население Кипра в 2017 году возросло 5,5 тысяч иностранцев, из которых 23,8 жители России, 9,1% жители Великобритании, 8,7% жители Украины.
Зимой 2019 года парламент Кипра принял решение о ужесточении процедуры получения гражданства в стране. Новый закон о выдаче «золотого паспорта» вступит в силу 31 января 2020 года.
Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 18:00