Жители России вошли в число лидеров по получению паспортов Кипра





По статистике управления Евросоюза, известно, что число иностранцев получивших гражданство Европы составило 825 тысяч людей в 2017 году и 995 тысяч людей в 2016 году.За 2017 год паспорта получили 5517 иностранцев. Большую часть граждан, составили россияне. За ними идут жители Великобритании и Украины.В Марокко выдали самое большое количество паспортов - 68 тысяч. На втором месте расположились албанцы с цифрой более 58 тысяч, а сразу за ними индийцы, которые выдали документ почти 32 тысячам иностранцев. Дальше идет Турция, Румыния, Пакистан и Бразилия.Население Кипра в 2017 году возросло 5,5 тысяч иностранцев, из которых 23,8 жители России, 9,1% жители Великобритании, 8,7% жители Украины.Зимой 2019 года парламент Кипра принял решение о ужесточении процедуры получения гражданства в стране. Новый закон о выдаче «золотого паспорта» вступит в силу 31 января 2020 года.