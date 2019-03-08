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Сын Рудковской и Плющенко не любит модные съемки

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко признался, что не любит модные съемки. Об отношении мальчика к таким мероприятиям стало понятно из нового видео на просторах Instagram.
Сын Рудковской и Плющенко не любит модные съемки

В профиле юного Александра Плющенко в Instagram появилось видео, где он позирует перед камерой в модном наряде от Dior. На просьбу фотографа улыбаться мальчик заявляет, что не любит этот бренд, поскольку он больше подходит для девочек. Наследник Яны Рудковской при этом перечислил и те модные марки, которые ориентированы и на представителей сильного пола. Когда юного фигуриста оповещают об окончании съемок, он не пытается скрыть свою радость и начинает громко кричать по такому поводу.

В комментариях поклонники похвалили Александра Плющенко, что он стойко держался во время съемки, даже несмотря на то, что это не любимое его занятие. Также они были рады видеть искренние и настоящие “детские чувства” мальчика, учитывая его возраст.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:55

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