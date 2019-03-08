Сын Рудковской и Плющенко не любит модные съемки

В профиле юного Александра Плющенко в Instagram появилось видео, где он позирует перед камерой в модном наряде от Dior. На просьбу фотографа улыбаться мальчик заявляет, что не любит этот бренд, поскольку он больше подходит для девочек. Наследник Яны Рудковской при этом перечислил и те модные марки, которые ориентированы и на представителей сильного пола. Когда юного фигуриста оповещают об окончании съемок, он не пытается скрыть свою радость и начинает громко кричать по такому поводу.В комментариях поклонники похвалили Александра Плющенко, что он стойко держался во время съемки, даже несмотря на то, что это не любимое его занятие. Также они были рады видеть искренние и настоящие “детские чувства” мальчика, учитывая его возраст.