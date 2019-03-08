Елизавета Боярская похвасталась подарком от сына на 8 марта

В своем профиле Елизавета Боярская опубликовала короткое видео, на котором Максим Матвеев позирует перед камерой со сделанным из картона горшочком, в котором красуются три самодельных тюльпана. Надпись на поделке гласит: “Маме от Андрея”. Именно так зовут старшего сына актеров, который в апреле отпразднует свое семилетие. Судя по всему, создавать такой подарок для звездной матери сыну помогал его отец. В подписи к публикации Боярская написала: “Мои любимые мужчины-«самоделкины»”, - поблагодарив их за такой презент.В комментариях фолловеры умилились тому, насколько милый подарок старший сын преподнес своей известной матери. По мнению многих подписчиков, сделанный своими руками презент лучше покупных “мелочей”. “Самые дорогие цветы”, — написал кто-то из юзеров, а просмотреть видео успели более 48 тысяч пользователей.