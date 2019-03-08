АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пережившие войну люди становятся более религиозными
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Елизавета Боярская похвасталась подарком от сына на 8 марта

Отечественная актриса Елизавета Боярская решила похвастаться перед поклонниками милым подарком, который в честь 8 марта ей подарил старший сын. Соответствующий пост появился на странице звезды в сети Instagram.
Елизавета Боярская похвасталась подарком от сына на 8 марта

В своем профиле Елизавета Боярская опубликовала короткое видео, на котором Максим Матвеев позирует перед камерой со сделанным из картона горшочком, в котором красуются три самодельных тюльпана. Надпись на поделке гласит: “Маме от Андрея”. Именно так зовут старшего сына актеров, который в апреле отпразднует свое семилетие. Судя по всему, создавать такой подарок для звездной матери сыну помогал его отец. В подписи к публикации Боярская написала: “Мои любимые мужчины-«самоделкины»”, - поблагодарив их за такой презент.

В комментариях фолловеры умилились тому, насколько милый подарок старший сын преподнес своей известной матери. По мнению многих подписчиков, сделанный своими руками презент лучше покупных “мелочей”. “Самые дорогие цветы”, — написал кто-то из юзеров, а просмотреть видео успели более 48 тысяч пользователей.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елизавета Боярская похвасталась
Медики рассказали о способах
Егор Крид показал архивное фото и
Любимая сеть магазинов Кейт Миддлтон
Александр Васильев оригинально
Российский военный получил ножевое
Друзья заступились за обвиненную в
Светлана Лобода не заметила "выпавшую"
В США энтузиаст построил “безумный
Любимый кондитер Аллы Пугачевой
В Сети опубликован список возможных
Певица Александра Стрельченко расказала
Ученые рассказали о реакции
Военные поздравили женщин с 8 Марта
Ани Лорак на 8 марта получила пожелание
Microsoft : Число устройств на Windows
Презентация песни Сергея Лазарева для
Дочь Константина Меладзе имеет
Светлана Лобода напугала поклонников
Антон Зацепин рассказал о романе с
Роза Сябитова: Праздник 8 марта стал
Рогозин ответил похвалившему российское
Анна Седокова поздравила женщин с 8
На Галапагосских островах найдено
Пушков отреагировал на высказывание
Эксперты назвали эффективные методы для
Учёные открыли ключевой механизм
Дмитрий Медведев поздравил российских
Эксперты назвали основные симптомы рака
Стас Михайлов показал ажиотаж на его
Просмотреть все новости