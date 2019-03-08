Елизавета Боярская похвасталась подарком от сына на 8 марта
Отечественная актриса Елизавета Боярская решила похвастаться перед поклонниками милым подарком, который в честь 8 марта ей подарил старший сын. Соответствующий пост появился на странице звезды в сети Instagram.
В своем профиле Елизавета Боярская опубликовала короткое видео, на котором Максим Матвеев позирует перед камерой со сделанным из картона горшочком, в котором красуются три самодельных тюльпана. Надпись на поделке гласит: “Маме от Андрея”. Именно так зовут старшего сына актеров, который в апреле отпразднует свое семилетие. Судя по всему, создавать такой подарок для звездной матери сыну помогал его отец. В подписи к публикации Боярская написала: “Мои любимые мужчины-«самоделкины»”, - поблагодарив их за такой презент.
В комментариях фолловеры умилились тому, насколько милый подарок старший сын преподнес своей известной матери. По мнению многих подписчиков, сделанный своими руками презент лучше покупных “мелочей”. “Самые дорогие цветы”, — написал кто-то из юзеров, а просмотреть видео успели более 48 тысяч пользователей.
В своем профиле Елизавета Боярская опубликовала короткое видео, на котором Максим Матвеев позирует перед камерой со сделанным из картона горшочком, в котором красуются три самодельных тюльпана. Надпись на поделке гласит: “Маме от Андрея”. Именно так зовут старшего сына актеров, который в апреле отпразднует свое семилетие. Судя по всему, создавать такой подарок для звездной матери сыну помогал его отец. В подписи к публикации Боярская написала: “Мои любимые мужчины-«самоделкины»”, - поблагодарив их за такой презент.
В комментариях фолловеры умилились тому, насколько милый подарок старший сын преподнес своей известной матери. По мнению многих подписчиков, сделанный своими руками презент лучше покупных “мелочей”. “Самые дорогие цветы”, — написал кто-то из юзеров, а просмотреть видео успели более 48 тысяч пользователей.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:24